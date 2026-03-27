Chay em treino do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Chay em treino do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2026 16:05

Rio - Ex- Botafogo , Chay vai reforçar um time da Kings League Brasil. Nesta sexta-feira (27), o Dibrados FC anunciou o meia-atacante, que disputou o Campeonato Carioca de 2026 pela Portuguesa.

A Kings League é uma liga de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento. Chay tem experiência no fut7 e brilhou na modalidade antes de retornar ao futebol de campo.

Ele ganhou destaque no cenário nacional com a camisa do Botafogo, em 2021. Naquele ano, o Glorioso conquistou a Série B, e o meia-atacante foi peça fundamental pelo acesso e pelo título.

Posteriormente, passou por Cruzeiro, Ceará, Guarani, CRB, Volta Redonda e Portuguesa-RJ.