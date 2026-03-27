Chay em treino do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo
Ex-Botafogo, Chay é anunciado como reforço de time da Kings League
Jogador disputou o último Campeonato Carioca pela Portuguesa
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