Chay em treino do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

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Rio - Ex-Botafogo, Chay vai reforçar um time da Kings League Brasil. Nesta sexta-feira (27), o Dibrados FC anunciou o meia-atacante, que disputou o Campeonato Carioca de 2026 pela Portuguesa.
A Kings League é uma liga de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento. Chay tem experiência no fut7 e brilhou na modalidade antes de retornar ao futebol de campo.
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Ele ganhou destaque no cenário nacional com a camisa do Botafogo, em 2021. Naquele ano, o Glorioso conquistou a Série B, e o meia-atacante foi peça fundamental pelo acesso e pelo título.
Posteriormente, passou por Cruzeiro, Ceará, Guarani, CRB, Volta Redonda e Portuguesa-RJ.