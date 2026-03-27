Rachel Denti se pronunciou após polêmica - @racheldenti / Instagram

Rachel Denti se pronunciou após polêmica@racheldenti / Instagram

Publicado 27/03/2026 15:21

Rio - A designer Rachel Denti foi uma das responsáveis pela concepção do uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com muitas críticas a cerca da frase "Vai, Brasa" no uniforme, a criadora se posicionou nas redes sociais.



Em resposta a uma publicação enaltecendo a designer no LinkedIn, Rachel falou sobre as críticas. "Eu sabia que ia lidar com críticas, claro, mas confesso que a natureza das críticas me surpreendeu."



Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência e relação com o futebol. "Se não fosse a franja, ia ser outra coisa sobre ser mulher, padrão ou não, de esquerda ou de direita, feia ou bonita. Uma vez que eu entendi isso, nenhum comentário me afetou mais e inclusive comecei a achar graça dos memes e outros absurdos", completou a designer.

