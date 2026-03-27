Vini Jr se lamenta no amistoso entre Brasil e França, em Boston, nos Estados Unidos - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr se lamenta no amistoso entre Brasil e França, em Boston, nos Estados UnidosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 14:40

Rio - Um dos jogadores mais criticados pelos veículos de imprensa mundo afora, após a derrota do Brasil para a França por 2 a 1 , foi Vini Jr. Os jornais classificaram a atuação do brasileiro, no amistoso da última quinta-feira (26), como "apática", "apagada" e "desastrosa".

O portal "Olé", da Argentina, colocou o craque como o maior problema de Ancelotti no momento: "a principal questão é o rendimento de Vinícius Junior. Apesar de ter recebido a (camisa) 10, ele não correspondeu às expectativas. Ao contrário do domínio que demonstra no Real Madrid, o ponta não conseguiu fazer a diferença. O desempenho do ex-jogador do Flamengo foi fraco", comentou o portal.

"O atacante completou apenas dois chutes e três passes decisivos. No entanto, seu desempenho ruim ficou evidente nos dois dribles que acertou em seis tentativas, nas 18 posses de bola perdidas, nos seis duelos vencidos em 12 disputados e na vez em que foi flagrado em posição de impedimento", completou o "Olé", sobre os números de Vini contra a França.



Outro jornal que comentou o desempenho do ponta foi o "Marca", da Espanha. O veículo opinou que o esquema de Ancelotti — com Raphinha na ponta direita e Vini Jr como atacante — "não funcionou" e ironizou a participação do craque do Real Madrid: "Quase não se tinha notícias de Vinicius em Boston. Esteve praticamente ausente da partida", comentou o jornal.

Ainda na Espanha, o "As", comparou a atuação do atacante na partida de ontem, com suas últimas aparições pelo clube: "o atacante esteve novamente longe da forma que apresentou no Real Madrid. Teve chances de driblar os defensores, mas quando tentou cortar para dentro, não conseguiu finalizar e também não criou perigo pelas pontas", opinou o veículo espanhol.

"Sua melhor oportunidade surgiu no último lance da partida, quando mal tocou na bola em frente ao gol, com tudo a seu favor para empatar", comentou o "As", destacando o gol perdido por Vini, mas justificando a atuação do craque por seu posicionamento, alegando que ele, como atacante, teria ficado "mais desconectado do jogo devido à falta de bons passes".

Inclusive o jornal L'Équipe, da França, apontou a aparição de Vini Jr como "decepcionante" e "desastrosa", indicando que a torcida brasileira no Gilette Stadium, em Boston, "certamente ficou incrédula com a atuação do camisa 10 da Seleção".

"Imortalizada por Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar, a 'camisa dez' não é uma camisa qualquer; não é dada a qualquer um. Mas todos viram na noite de quinta-feira (26) que Vinícius Junior fez um trabalho péssimo com ela", completou o veículo francês, sobre a primeira partida de Vini com a camisa 10 do Brasil.

O próximo teste do Brasil para a Copa do Mundo, último amistoso desta Data Fifa, será contra a Croácia, na próxima terça-feira (31). A bola rola às 21h (de Brasília) no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Vini Jr é novamente cotado para ser titular contra os croatas.