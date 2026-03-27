Luiz Henrique tem melhor média de participações em gols no ciclo da Copa de 2026 - Michael Owens / AFP

Luiz Henrique tem melhor média de participações em gols no ciclo da Copa de 2026Michael Owens / AFP

Publicado 27/03/2026 14:30 | Atualizado 27/03/2026 14:54

Rio - Apesar da derrota para a França, a seleção brasileira teve uma boa notícia com a atuação de Luiz Henrique. O atacante entrou no segundo tempo no lugar de Raphinha, deu dinâmica para o ataque e foi coroado com uma assistência para Bremer descontar o placar. Com isso, o jogador do Zenit, da Rússa, aumentou a expectativa pela convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Luiz Henrique é o garçom da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti, com duas assistências. O atacante igualou os meias Matheus Cunha e Bruno Guimarães, que ficou fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia, por causa de lesão. No ciclo para a Copa do Mundo de 2026, o jogador tem média de 86 minutos para participar de gols, a melhor da seleção brasileira no período.

Ao todo, Luiz Henrique disputou 12 jogos no ciclo para a Copa do Mundo de 2026, sendo apenas três como titular. O atacante soma cinco participações diretas, com dois gols e três assistências. Além disso, ainda criou outras duas grandes chances, deu sete passes decisivos e tem 64% acerto no drible, de acordo com as estatísticas do "SofaScore". Com isso, se credenciou por uma vaga no Mundial.

Desde a chegada de Carlo Ancelotti, Luiz Henrique esteve em campo em seis oportunidades. O atacante contribuiu com duas assistências e três grandes chances criadas, sendo duas chances claras. No jogo contra a França, conseguiu criar espaços com seus dribles e força física, característica que se destaca desde a categoria de base pelo Fluminense e potencializou no profissional.

Luiz Henrique foi convocado pela primeira vez em 2024 . Revelado no Fluminense, o atacante subiu para o profissional em 2020 após integrar a "Geração de Ouro" de Xerém. A geração contou com nomes como o volante André e o atacante João Pedro, que também fizeram parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 e ainda disputam uma vaga no Mundial.

Apesar de revelado no Fluminense, Luiz Henrique viveu o seu melhor momento da carreira no Botafogo. O atacante, de 25 anos, custou mais de R$ 100 milhões junto ao Real Betis, da Espanha, e chegou com status de maior contratação da história. O jogador fez jus e correspondeu dentro de campo, sendo o destaque dos títulos do Brasileirão e Libertadores de 2024. Ao todo, fez 12 gols e seis assistências em 55 jogos.

Em 2025, Luiz Henrique foi vendido para o Zenit, da Rússia, por cerca de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação da época). Desde que chegou ao clube russo, disputou 39 jogos, marcou cinco gols e deu seis assistências. Na temporada 2025/26, soma três gols e três assistências em 25 partidas.