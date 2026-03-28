Tiger Woods se envolveu em um acidente na última sexta-feira (27) - Tim Bradbury / AFP

Tiger Woods se envolveu em um acidente na última sexta-feira (27)Tim Bradbury / AFP

Publicado 28/03/2026 11:05 | Atualizado 28/03/2026 11:07

O atleta de 50 anos havia sido levado à cadeia de Stuart por volta das 15h (horário local) do mesmo dia, logo após se envolver em um capotamento na cidade onde reside. Estados Unidos - O astro do golfe Tiger Woods foi liberado da prisão na noite desta última sexta-feira (27) após passar cerca de oito horas detido no condado de Martin, na Flórida.por volta das 15h (horário local) do mesmo dia, logo após se envolver em um capotamento na cidade onde reside.

Segundo o xerife John Budensiek, a soltura ocorreu mediante o pagamento da fiança mínima prevista na legislação estadual, cumprindo o tempo de custódia obrigatório. O acidente aconteceu por volta das 14h (horário local), em uma via estreita com limite de 48 km/h.

De acordo com o relatório policial, Woods trafegava em alta velocidade e tentou ultrapassar uma caminhonete. Na manobra, ele atingiu o reboque do veículo, perdeu o controle e capotou, deslizando pela pista. O golfista, que estava sozinho no carro, não se feriu e conseguiu sair pelo lado do passageiro, mas apresentou sinais de comprometimento físico e foi detido no local.

Dono de uma trajetória lendária, Tiger Woods divide com Sam Snead o recorde de maior vencedor da história do PGA Tour, somando 82 vitórias. Seu último grande triunfo em um Major ocorreu no Masters de 2019, quando garantiu a quinta jaqueta verde no Augusta National Golf Club, na Geórgia.