Tiger Woods se envolveu em um acidente na última sexta-feira (27)Tim Bradbury / AFP

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Estados Unidos - O astro do golfe Tiger Woods foi liberado da prisão na noite desta última sexta-feira (27) após passar cerca de oito horas detido no condado de Martin, na Flórida. O atleta de 50 anos havia sido levado à cadeia de Stuart por volta das 15h (horário local) do mesmo dia, logo após se envolver em um capotamento na cidade onde reside.
Segundo o xerife John Budensiek, a soltura ocorreu mediante o pagamento da fiança mínima prevista na legislação estadual, cumprindo o tempo de custódia obrigatório. O acidente aconteceu por volta das 14h (horário local), em uma via estreita com limite de 48 km/h.
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De acordo com o relatório policial, Woods trafegava em alta velocidade e tentou ultrapassar uma caminhonete. Na manobra, ele atingiu o reboque do veículo, perdeu o controle e capotou, deslizando pela pista. O golfista, que estava sozinho no carro, não se feriu e conseguiu sair pelo lado do passageiro, mas apresentou sinais de comprometimento físico e foi detido no local.
Dono de uma trajetória lendária, Tiger Woods divide com Sam Snead o recorde de maior vencedor da história do PGA Tour, somando 82 vitórias. Seu último grande triunfo em um Major ocorreu no Masters de 2019, quando garantiu a quinta jaqueta verde no Augusta National Golf Club, na Geórgia.