Vini Jr em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

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Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá pagar cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) para cada jogador da Seleção, caso a equipe comandada por Carlo Ancelotti conquiste a Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".
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As negociações pelo valor da premiação estão muito bem encaminhadas entre a CBF e alguns líderes do elenco da seleção brasileira, que são Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. 
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A Fifa irá pagará 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões) para a seleção campeã. Carlo Ancelotti irá convocar 26 jogadores para fazerem parte da seleção brasileira na Copa do Mundo.
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O Brasil vive seu maior jejum de títulos na Copa do Mundo, junto com o período que durou entre 1970 e 1994. A estreia da Seleção será no dia 13 de junho contra Marrocos, às 19 h (de Brasília), em Nova York.
 