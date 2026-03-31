Vini Jr em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
CBF deverá pagar R$ 5,2 milhões para cada jogador da Seleção em caso de Hexa
Seleção faz estreia na competição no dia 13 de junho
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Espanha, Holanda e Inglaterra decepcionam em último teste antes da convocação para Copa
Ingleses sofrem derrota para o Japão no Wembley, enquanto espanhóis e holandeses não passam do empate contra Egito e Equador
Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e fica fora da Copa pela terceira vez seguida
As duas seleções empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar e não balançaram a rede na prorrogação
Cano será relacionado e pode voltar a jogar pelo Fluminens após cinco meses
Argentino se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo
Sem Danilo, Botafogo terá 'reforço' de zagueiro em partida contra o Mirassol
Jogador, de 27 anos, atuou em três jogos pelo Alvinegro
Botafogo lamenta acidente que matou mãe e filho, aluno de projeto do clube, na Tijuca
Caso aconteceu na última segunda-feira (30)
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