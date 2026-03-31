Vini Jr em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Vini Jr em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 31/03/2026 18:48

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá pagar cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) para cada jogador da Seleção, caso a equipe comandada por Carlo Ancelotti conquiste a Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".

As negociações pelo valor da premiação estão muito bem encaminhadas entre a CBF e alguns líderes do elenco da seleção brasileira, que são Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr.

A Fifa irá pagará 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões) para a seleção campeã. Carlo Ancelotti irá convocar 26 jogadores para fazerem parte da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O Brasil vive seu maior jejum de títulos na Copa do Mundo, junto com o período que durou entre 1970 e 1994. A estreia da Seleção será no dia 13 de junho contra Marrocos, às 19 h (de Brasília), em Nova York.