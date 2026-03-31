Mano Menezes planeja levar jogos do Peru para estádios a mais de 3.000 metros de altitude - Reprodução/Instagram

Mano Menezes planeja levar jogos do Peru para estádios a mais de 3.000 metros de altitudeReprodução/Instagram

Publicado 31/03/2026 17:58 | Atualizado 31/03/2026 18:07

Rio - Novo técnico do Peru, Mano Menezes tropeçou de novo à frente da seleção, nesta terça-feira (31). Depois da derrota para Senegal por 2 a 0 em sua estreia, a equipe empatou com Honduras em 2 a 2.

O primeiro trunfo de Mano para levar o Peru ao Mundial de 2030 é a altitude. Atualmente, a seleção peruana manda seus jogos no Estádio Nacional de Lima, na capital, a apenas cerca de 160 metros acima do nível do mar. Nas próximas eliminatórias, o treinador manifestou interesse em levar alguns jogos para Cusco (3.399 metros) e Juliaca (3.825 metros de altitude).

Outra arma que o brasileiro pretende usar para fazer um bom ciclo para a Copa do Mundo de 2030 é o envolvimento de jovens promessas: "Nesta primeira convocação à frente da seleção do Peru, chamei muitos atletas jovens”, explicou Mano ao "The Football", esboçando a intenção de lapidar jogadores das seleções de base para usá-los na principal.

Para isso, Mano Menezes montou sua comissão técnica com seis brasileiros. Um deles, Thiago Kosloski, será seu braço direito nessa empreitada com os jovens talentos, já que, além de ser assistente de Mano na equipe principal, também será técnico da seleção peruana sub-20.

Aliado às promessas, o comandante brasileiro escolheu manter uma base com jogadores mais experientes. Entre eles, estão algumas caras conhecidas, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio — equipe da qual o técnico se despediu em dezembro do ano passado.

O empate contra Honduras nesta terça (31), com gol dos adversários aos 49 minutos do segundo tempo, foi o segundo passo de Mano Menezes nesta nova etapa da carreira, que será o chamado 'trabalho de formiguinha', visto que o Peru não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo deste ano, e já se prepara para buscar uma vaga no Mundial de 2030.