Mano Menezes planeja levar jogos do Peru para estádios a mais de 3.000 metros de altitudeReprodução/Instagram
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Duelo será nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
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