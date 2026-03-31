Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfePaul Ellis / AFP
Ainda segundo ele, a ação o impediu de ver um caminhão diminuindo a velocidade ante de o seu veículo capotar na semana passada em Jupiter Island, na Flórida.
De acordo com informações da "ESPN", a policial do condado de Martin escreveu em um mandado de prisão que Woods estava "suando profusamente" e acrescentou ainda que seu movimentos eram letárgicos enquanto era feito o interrogatório.
O carro do esportista capotou após atingir um reboque puxado por um caminhão, que havia reduzido a velocidade para entrar em uma garagem. Após o acidente, ele teve de deixar o automóvel pela janela do passageiro.
Woods tinha comprimidos de um opióide chamado hidrocona no bolso ao ser preso após o acidente. A informação, divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira (31), consta do mandado de prisão do jogador de golfe. No documento, está registrado ainda que ele estava com os olhos "avermelhados e vidrados" enquanto era interrogado pelos agentes.
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