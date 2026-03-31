Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfe - Paul Ellis / AFP

Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfePaul Ellis / AFP

Publicado 31/03/2026 17:23

foi preso na última sexta-feira (27) pela suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Às autoridades, ele disse que estava olhando para o celular e mudando a estação de rádio de seu SUV no momento do acidente.



Ainda segundo ele, a ação o impediu de ver um caminhão diminuindo a velocidade ante de o seu veículo capotar na semana passada em Jupiter Island, na Flórida.



De acordo com informações da "ESPN", a policial do condado de Martin escreveu em um mandado de prisão que Woods estava "suando profusamente" e acrescentou ainda que seu movimentos eram letárgicos enquanto era feito o interrogatório.

Estados Unidos - O jogador de golfe Tiger Woods, de 50 anos,pela suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Às autoridades, ele disse que estava olhando para o celular e mudando a estação de rádio de seu SUV no momento do acidente.Ainda segundo ele, a ação o impediu de ver um caminhão diminuindo a velocidade ante de o seu veículo capotar na semana passada em Jupiter Island, na Flórida.De acordo com informações da "ESPN", a policial do condado de Martin escreveu em um mandado de prisão que Woods estava "suando profusamente" e acrescentou ainda que seu movimentos eram letárgicos enquanto era feito o interrogatório.

De acordo com o xerife John Budensiek, o teste do bafômetro de Woods não apresentou indícios de álcool. Ainda de acordo com a autoridade policial, ele se recusou a fazer um exame de urina pra detectar outras drogas.



O carro do esportista capotou após atingir um reboque puxado por um caminhão, que havia reduzido a velocidade para entrar em uma garagem. Após o acidente, ele teve de deixar o automóvel pela janela do passageiro.



Woods tinha comprimidos de um opióide chamado hidrocona no bolso ao ser preso após o acidente. A informação, divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira (31), consta do mandado de prisão do jogador de golfe. No documento, está registrado ainda que ele estava com os olhos "avermelhados e vidrados" enquanto era interrogado pelos agentes.