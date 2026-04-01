Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira

O duelo entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, sofreu uma pequena alteração de horário. A Fifa remarcou a partida para as 21h30 (de Brasília), no dia 19 de junho. Antes, o jogo começaria 30 minutos mais tarde. As informações são do site 'ge'. 
A estreia da Seleção acontecerá no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Já o último compromisso da Amarelinha na briga por uma vaga no mata-mata será contra a Escócia, dia 24. 
Antes do Mundial, o Brasil encerrará a preparação com amistosos contra Panamá e Egito, em 31 de maio e 6 de junho, respectivamente. 

A tabela detalhada do Brasil

. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 19h

. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30

. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h