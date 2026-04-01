Igor Thiago celebra gol marcado pelo Brasil sobre a Croácia, no Camping World Stadium - Julio Aguilar / Getty Images via AFP

Igor Thiago celebra gol marcado pelo Brasil sobre a Croácia, no Camping World StadiumJulio Aguilar / Getty Images via AFP

Publicado 01/04/2026 10:47

Estados Unidos - Igor Thiago não escondeu a felicidade por balançar a rede pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira. O centroavante, que entrou no decorrer da etapa final, fez o segundo na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando , de pênalti. Depois do amistoso, ele comemorou e fez questão de parabenizar o elenco pela entrega.

"Quero agradecer a Deus, ao mister, pela oportunidade que me deu de representar o meu país. Todos sabem o quanto é difícil, são muitos jogadores de qualidade. Mas Deus é fiel. O primeiro gol com a Amarelinha é a grande realização da minha vida", declarou o jogador, em entrevista ao 'SporTV'.

"O grupo está de parabéns pela garra, pela determinação. Na última Copa, saímos com um gol sofrido no fim. Hoje, fomos resilientes. Graças a Deus, fiz o segundo e consegui participar do terceiro gol. Feliz pela oportunidade", completou.

O atacante também destacou a parceria com Endrick, que sofreu o pênalti e não hesitou ao entregar a bola ao companheiro. "Isso é o que somos dentro do vestiário. Todos nos apoiamos. Fiquei feliz por ele ter confiado em mim, no meu trabalho", contou Igor Thiago.

Agora, fica a expectativa pela convocação definitiva para a Copa do Mundo, que será divulgada por Carlo Ancelotti somente no dia 18 de maio. Antes do início do torneio, o Brasil enfrentará Panamá e Egito, em 31 de maio e 6 de junho, respectivamente.

Agenda no Mundial

A Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A estreia da seleção brasileira será no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.