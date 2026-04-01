Igor Thiago celebra gol marcado pelo Brasil sobre a Croácia, no Camping World StadiumJulio Aguilar / Getty Images via AFP
Igor Thiago comemora primeiro gol pela Seleção: 'Realização da minha vida'
Centroavante balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, nos Estados Unidos
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