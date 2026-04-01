Gattuso pode deixar o comando da Itália - Stefano Rellandini/AFP

Gattuso pode deixar o comando da ItáliaStefano Rellandini/AFP

Publicado 01/04/2026 18:45

Rio - Campeão do mundo com a Itália em 2006, Gattuso não conseguiu levar a seleção italiana para a Copa do Mundo de 2026. Pela terceira vez consecutiva, a Azzurra ficou pelo caminho na repescagem e ficará fora da maior competição de futebol do mundo. Com isso, a pressão sobre a permanência do treinador cresceu e há a possibilidade de uma mudança, de acordo com o "Gazzetta dello Sport".

A Itália deu adeus ao sonho de voltar a disputar a Copa do Mundo após perder para a Bósnia, nesta última terça-feira (31), nos pênaltis. Pela primeira vez na história, uma seleção campeã mundial ficou fora da competição pela terceira vez consecutiva. A Azzurra superou o feito da Inglaterra, campeã em 1966, que ficou fora das edições de 1974 e 1978, retornando apenas em 1982.

Após o fracasso, Gattuso considera entregar o cargo. Após a derrota para a Bósnia, o ex-jogador ganhou o apoio de Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, que ressaltou a confiança e disse que a ideia era mantê-lo no cargo já iniciando o planejamento para a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Mas o campeão mundial não tem certeza sobre a permanência.

Gattuso deve tomar uma decisão sobre o seu futuro nas próximas semanas, de acordo com o jornal italiano. O treinador vai se reunir com a Federação Italiana de Futebol para discutir os próximos passos. A situação é considerada complexa e delicada. Existe pressão até mesmo sobre o mandatário da entidade, que tem sido cobrado pelos fracassos dos últimos ciclos.