Lionel Messi em ação pela ArgentinaLuis Robayo / AFP
Nesta terça-feira (31), após a goleada por 5 a 1 sobre a Zâmbia, o ambiente ficou ainda mais carregado. Um torcedor chegou a interromper a coletiva do técnico Lionel Scaloni para reclamar do nível dos amistosos escolhidos pela seleção. Paralelamente, declarações internas e dúvidas sobre Lionel Messi aumentaram a sensação de crise.
O próprio Scaloni, durante a última semana, evitou garantir a presença do camisa 10 na Copa, o que gerou repercussão imediata no país. A cautela do treinador abriu margem para especulações sobre o futuro do principal jogador da geração campeã em 2022.
Jogadores pedem união em meio ao caos
"Que as pessoas entendam. Porque, bom, no final, às vezes é um país que, em vez de se unir, muitas vezes destrói ou gera polêmicas, que fique claro que nós somos jogadores de futebol. E viemos para jogar futebol. Gosto que nos julguem pelo que fazemos dentro de campo e é simplesmente isso. Acho que sempre vamos tentar defender a camisa da seleção argentina. No lugar que lutamos tanto para conquistar (...) Nós viemos para jogar futebol e defender o país da forma que sabemos fazer, que é dentro de campo", afirmou.
Dentro de campo, o desempenho recente também não tem convencido. Após uma vitória apertada sobre a Mauritânia, o goleiro Dibu Martínez fez críticas públicas à atuação da equipe, aumentando o clima de cobrança interna.
"Para ser sincero, foi bem fraco. Foi uma das piores partidas que já fizemos em amistosos. Faltou intensidade, faltou jogo, faltou velocidade. É algo que precisamos analisar, e quando vestirmos a camisa da seleção, temos que jogar muito melhor", disse Dibu na ocasião.
"Eu tento estar presente quando sou chamado, e eles nos pressionaram demais. Vencemos, não conhecíamos muito bem o adversário, e eles jogaram como se suas vidas dependessem disso. Precisamos mostrar um pouco mais de garra", completou.
AFA no centro de investigação
A entidade foi acusada por um órgão de arrecadação do país de irregularidades no recolhimento de impostos e contribuições sociais. As suspeitas envolvem retenções indevidas de valores que ultrapassariam bilhões de pesos argentinos. Como consequência, houve determinação judicial de bloqueio de bens e a convocação dos dirigentes para prestar depoimento.
A entidade nega qualquer irregularidade e atribui o caso a um contexto de pressão política. O tema se insere em um embate maior com o governo argentino, que defende mudanças no modelo de gestão dos clubes, propondo a transformação em sociedades esportivas — algo rejeitado pela AFA e pela maioria das equipes
Além disso, a federação é alvo de outra investigação, desta vez relacionada a possíveis operações financeiras suspeitas, que já motivaram ações de busca e apreensão.
Com dúvidas sobre Messi, críticas ao desempenho e uma crise institucional em curso, a Argentina entra em um período decisivo cercada de incertezas. A seleção que conquistou o mundo em 2022 agora precisa lidar com pressões externas e internas enquanto tenta manter o foco em campo a poucos meses da Copa.
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