Donnarumma afirmou que 'acreditar sempre' é o 'motor para seguir em frente' - Divulgação / Seleção italiana

Donnarumma afirmou que 'acreditar sempre' é o 'motor para seguir em frente'Divulgação / Seleção italiana

Publicado 01/04/2026 19:30 | Atualizado 01/04/2026 19:30

O goleiro da seleção italiana, Gianluigi Donnarumma, publicou um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), um dia após a sua equipe perder nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina e não conseguir a vaga para a Copa do Mundo pela terceira vez seguida. O atleta revelou que chorou após o duelo e afirmou ser necessário "encontrar forças para virar a página".



"Ontem à noite, depois da partida, eu chorei. Chorei pela decepção de não termos conseguido levar a Itália para onde merece estar. Chorei pela enorme tristeza que estou sentindo, junto com todo o grupo da Azzurra, do qual tenho orgulho de ser capitão, e que sei que, neste momento, vocês também estão sentindo, torcedores da nossa Seleção", disse.



A Itália, tetracampeã do mundo, também não se classificou para as edições de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. A última participação da equipe no torneio foi em 2014, no Brasil.

"Agora, as palavras servem para pouco, é verdade. Mas há uma coisa que sinto fortemente dentro de mim e quero compartilhar com vocês: depois de uma decepção tão grande, é preciso encontrar coragem para virar a página, mais uma vez. E, para isso, são necessárias muita força, paixão e convicção", continuou o goleiro de 27 anos do Manchester City, que segue sem nunca ter jogado uma Copa.



"Acreditar sempre: esse é o motor para seguir em frente. Porque a vida sabe recompensar quem dá tudo de si, sem se poupar. E é a partir daqui que devemos recomeçar. Juntos. Mais uma vez.

Para levar a Itália de volta ao lugar onde merece estar", concluiu.

Como foi o jogo

A Itália abriu o placar aos 15 minutos, com Moise Kean, mas viu o adversário crescer no duelo, principalmente após a expulsão do zagueiro Bastoni, ainda na primeira etapa. A Bósnia passou a pressionar e conseguiu empatar aos 35 minutos do segundo tempo.

O jogo seguiu em igualdade na prorrogação, e na disputa de pênaltis, os "Azzurri" perderam por 4 a 1. A Bósnia converteu todas as suas cobranças.