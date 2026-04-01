Everaldo atuou por 54 vezes pelo Fluminense - Lucas Merçon / FFC

Everaldo atuou por 54 vezes pelo FluminenseLucas Merçon / FFC

Publicado 01/04/2026 19:00 | Atualizado 01/04/2026 19:07

Rio - O Santa Cruz confirmou a contratação de Everaldo, ex-atacante do Fluminense, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Livre no mercado desde que deixou o Coritiba ao fim da última temporada, o jogador de 31 anos chega ao Arruda como uma das principais apostas para o setor ofensivo da equipe.

No Tricolor das Laranjeiras, ele conseguiu se projetar nacionalmente: somou 54 partidas e participou de 20 gols, sendo sete marcados e 13 assistências. Com média de 2,2 dribles por jogo, o atleta despertou a atenção do mercado na época, o que rendeu sua transferência para o Corinthians.



Revelado pelo América-PE, o atacante acumula passagens por Boa Esporte, Mogi Mirim e São Bento. Após defender o Corinthians em 36 oportunidades, Everaldo também vestiu as camisas de América-MG e Vitória, além de ter tido uma experiência no Sport. Seu último clube antes de retornar a Recife para defender o Santa Cruz foi o Coritiba, onde integrou o elenco campeão da Série B, no ano passado.



Curiosamente, dois dos principais ex-clubes do novo reforço coral se enfrentam nesta quarta-feira (1º). Fluminense e Corinthians medem forças no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

