Carolina Sallaberry e Giulia Gávio - Divulgação/Instagram @timegiuliaecarol

Carolina Sallaberry e Giulia GávioDivulgação/Instagram @timegiuliaecarol

Publicado 01/04/2026 19:02 | Atualizado 01/04/2026 19:03

Rio - As atletas Giulia Gávio e Carolina Sallaberry, do vôlei de praia, celebraram um acordo de patrocínio com o Grupo MAG. O anúncio foi feito em coletiva nesta quarta-feira (1º).

Elas foram escolhidas com base em critérios técnicos, desempenho e também potencial de desenvolvimento. A dupla do Fluminense representa uma nova geração do vôlei nacional.

Elas iniciaram a participação no circuito nacional com resultados importantes no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Na etapa de Navegantes (SC), a dupla conquistou o quarto lugar. Nas quartas, elas chegaram a vencer as campeãs Carol Solberg e Rebecca.

Em João Pessoa, chegaram até as oitavas de final. Além do circuito nacional, Giulia e Carolina também deram um passo importante na carreira ao disputarem duas etapas internacionais no Beach Pro Tour Challenge, realizadas em Nayarit e Tlaxcala, no México.