Leo Pereira jogou os 90 minutos na vitória contra a Croácia, nesta terça-feira (31)Julio Aguilar/Getty images via AFP
Marta elogia Léo Pereira na Seleção: 'A amarelinha caiu bem'
Convocado pela primeira vez e titular nos dois amistosos desta Data Fifa, zagueiro do Flamengo briga por vaga na Copa
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