Leo Pereira jogou os 90 minutos na vitória contra a Croácia, nesta terça-feira (31) - Julio Aguilar/Getty images via AFP

Leo Pereira jogou os 90 minutos na vitória contra a Croácia, nesta terça-feira (31)Julio Aguilar/Getty images via AFP

Publicado 01/04/2026 19:10

vitória contra a Croácia, por 3 a 1, nesta terça-feira (31). Após o jogo, Marta, que esteve presente no gramado da partida, postou foto ao lado do defensor nas redes sociais e não poupou elogios: "A amarelinha caiu bem em ti. Felicidade em revê-lo", publicou a craque. Rio - Léo Pereira foi novamente titular da seleção brasileira nanesta terça-feira (31). Após o jogo, Marta, que esteve presente no gramado da partida, postou foto ao lado do defensor nas redes sociais e não poupou elogios: "A amarelinha caiu bem em ti. Felicidade em revê-lo", publicou a craque.

O zagueiro jogou todos os minutos desta Data Fifa. Titular nos dois amistosos, contra França e Croácia, sem ser substituído por Ancelotti, o zagueiro do Flamengo foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e fez dupla de zaga com Bremer e Marquinhos, respectivamente, buscando impressionar o técnico italiano e sonhando com uma vaga na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti já garantiu o companheiro de Léo Pereira no Flamengo, Danilo, na convocação final. O treinador do Brasil vem repetindo que poucas vagas estão abertas e utilizou esta convocação para testar jogadores que podem ser selecionados para completar o grupo que irá ao torneio. Com boa parte da lista para o Mundial definida,. O treinador do Brasil vem repetindo que poucas vagas estão abertas e utilizou esta convocação para testar jogadores que podem ser selecionados para completar o grupo que irá ao torneio.

Marta, por outro lado, segue jogando nos gramados norte-americanos, atualmente defendendo as cores do Orlando Pride, dos Estados Unidos. No amistoso desta terça (31), a camisa 10 da seleção brasileira feminina foi convidada para entrar em campo, ajudar no protocolo de início da partida, o "cara ou coroa", e cumprimentar os jogadores e a comissão técnica da Seleção.

Com o fim da Data Fifa, o treinador Ancelotti leva consigo as dúvidas e as últimas impressões sobre os jogadores testados, como foi o caso de Léo Pereira, para fechar a lista da Copa. A convocação final será divulgada pelo comandante e pela CBF no próximo dia 18 de maio.