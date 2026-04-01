Ancelotti conversa com Modric após o amistoso entre Croácia e Brasil - Reprodução/Instagram @roadto26usa

Ancelotti conversa com Modric após o amistoso entre Croácia e BrasilReprodução/Instagram @roadto26usa

Publicado 01/04/2026 13:24





Em meio a um abraço fraternal, o experiente técnico brincou com o camisa dez croata com uma declaração ao pé do ouvido. "Você não tem um avô brasileiro?", disse o comandante. O fim do jogo entre Brasil e Croácia, partida que marcou a redenção do time nacional com a vitória de 3 a 1 sobre o rival europeu, mostrou um lado bem humorado do treinador Carlo Ancelotti. Feliz pelo resultado, o italiano externou a sua admiração pelo meia Modric.Em meio a um abraço fraternal, o experiente técnico brincou com o camisa dez croata com uma declaração ao pé do ouvido. "Você não tem um avô brasileiro?", disse o comandante.





Os dois trabalharam juntos no Real Madrid, e o atual técnico da seleção brasileira nunca escondeu a sua admiração pelo meio-campista que agora defende o Milan da Itália.



Aos 40 anos, o jogador continua atuando em alto nível e vai ser um dos pilares da Croácia na Copa do Mundo de 2026 que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.



Os croatas integram o Grupo L do Mundial e estreiam na competição de seleções contra a Inglaterra no dia 17 de junho. O segundo compromisso acontece seis dias depois contra o Panamá. A Croácia encerra a sua participação na fase de grupos no dia 27, diante da seleção de Gana.