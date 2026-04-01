Rayan em ação na vitória do Brasil sobre a Croácia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - Uma das novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março, Rayan estreou pela seleção brasileira principal na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite de terça-feira (31), na Flórida. De olho na convocação para a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Vasco avaliou o que traz para a Amarelinha.
"Ele conversou comigo. Minha característica é jogar pela direita, de centroavante ou pela esquerda. Então, acho que isso ajuda bastante. Na Copa do Mundo serão oito jogos (para quem chegar à final ou disputa do terceiro lugar). Acho que minha característica ajuda muito. O que ele for levar de ponta direita, centroavante ou esquerda vou estar pronto", disse Rayan, ao 'SporTV', após o amistoso com a Croácia. 
Leia mais: Copa do Mundo: Fifa altera horário de Brasil x Haiti
Cria do Vasco, Rayan foi um dos principais nomes do Cruz-Maltino na temporada de 2025. Ele chamou a atenção do Bournemouth, que oficializou a contratação no dia 27 de janeiro deste ano.
O atacante manteve o bom nível com a camisa do time inglês e foi lembrado por Ancelotti para a Data Fifa de março. Ele não entrou na derrota por 2 a 1 para a França, mas foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo no jogo contra Croácia.
"Espero que sim (que tenha colocado uma pulga atrás da orelha de Ancelotti). Foi um momento muito especial, estar aqui na seleção brasileira é um sonho. Foram nove dias de trabalho em que dei meu máximo. Agora é voltar para o clube, fazer o meu trabalho e, se Deus quiser, estar na lista da Copa do Mundo".
Leia mais: Endrick se emociona em retorno à Seleção
Rayan também revelou como foi o papo de Ancelotti com o grupo no vestiário na hora de se despedir após a vitória sobre a Croácia: "Ele deu os parabéns, falou para a gente se cuidar bem no clube, com fisioterapia, com trabalho fora também. Deu os parabéns pela vitória".
 