Lucas Beraldo em treino pelo PSG - Divulgação / PSG

Lucas Beraldo em treino pelo PSGDivulgação / PSG

Publicado 05/04/2026 12:29 | Atualizado 05/04/2026 13:34

Lucas Beraldo tem vivido um momento de adaptação no Paris Saint-Germain. Contratado originalmente para a zaga, o brasileiro foi utilizado em uma nova função e começou como titular no meio-campo na vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, na sexta-feira, 3, pela Ligue 1.



Após a partida, o técnico Luis Enrique destacou o desempenho do ex-São Paulo e valorizou a capacidade de adaptação do jogador dentro de campo.



Gostaria de destacar a atuação do Beraldo, que jogou em uma posição diferente, mas atuou muito bem. Ele não jogou muito como zagueiro, mas mostrou aos seus companheiros durante todo o ano que não só é capaz, como também treina sempre de forma positiva. Ele tem a capacidade de criar continuidade no jogo, faz bons passes, ataca bem, defende bem.



Não foi a primeira vez que o treinador recorreu ao improviso com Beraldo. Na rodada anterior do Campeonato Francês, o defensor já havia sido deslocado para o meio durante a goleada por 4 a 0 sobre o Nice, quando entrou ainda na primeira etapa.