Botafogo provoca o Vasco depois de virada em São Januário - Foto: Reprodução

Botafogo provoca o Vasco depois de virada em São JanuárioFoto: Reprodução

Publicado 05/04/2026 09:29

Rio - O Botafogo provocou o Vasco por meio de suas redes sociais após vencer o rival de virada por 2 a 1, no último sábado (4), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Na postagem, o Glorioso publicou a imagem de um casal dançando uma valsa com a legenda: "Com vocês, um clássico das festas de 15 anos".



A provocação faz referência ao tempo que o Vasco não conquista um título nacional, o último foi a Copa do Brasil de 2011. Antes da partida, o Cruz-Maltino também havia provocado, com ações no sistema de som do estádio e um mosaico com menção à “freguesia”.



Na partida, o Vasco saiu na frente com David, aos 16 minutos do segundo tempo. No entanto, Lucas Villalba e Matheus Martins viraram para o Botafogo, garantindo a vitória. Esta foi a primeira derrota de Renato Gaúcho no comando do Vasco.



Com o resultado, o Botafogo chegou à oitava colocação, com 12 pontos, enquanto o Vasco aparece em nono, também com 12. As equipes voltam a campo na próxima semana pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Barracas Central na terça-feira (7), e o Botafogo encara o Caracas na quinta-feira (9).

Confira a publicação do Botafogo: