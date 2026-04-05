Botafogo provoca o Vasco depois de virada em São JanuárioFoto: Reprodução
A provocação faz referência ao tempo que o Vasco não conquista um título nacional, o último foi a Copa do Brasil de 2011. Antes da partida, o Cruz-Maltino também havia provocado, com ações no sistema de som do estádio e um mosaico com menção à “freguesia”.
Na partida, o Vasco saiu na frente com David, aos 16 minutos do segundo tempo. No entanto, Lucas Villalba e Matheus Martins viraram para o Botafogo, garantindo a vitória. Esta foi a primeira derrota de Renato Gaúcho no comando do Vasco.
Com o resultado, o Botafogo chegou à oitava colocação, com 12 pontos, enquanto o Vasco aparece em nono, também com 12. As equipes voltam a campo na próxima semana pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Barracas Central na terça-feira (7), e o Botafogo encara o Caracas na quinta-feira (9).
Confira a publicação do Botafogo:
Com vocês, um clássico das festas de 15 anos #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/rLbyupAbN4— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 5, 2026
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