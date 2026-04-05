Ana Beatriz Corrêa, a Bia, ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021Reprodução / Instagram
Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo'
Jogadora encerra carreira marcada por passagens em grandes clubes do Brasil e no exterior
Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo'
Jogadora encerra carreira marcada por passagens em grandes clubes do Brasil e no exterior
Vasco sofre dez gols em seis jogos sob comando de Renato Gaúcho
Cruz-Maltino tem instabilidade na defesa desde a passagem de Fernando Diniz
Fluminense fará representação na CBF por gol anulado contra Coritiba
Presidente Mattheus Montenegro deve comparecer em reunião semanal da entidade para se manifestar contra lance de partida deste sábado (4)
Endrick é criticado pela imprensa esportiva europeia depois de empate no Francês
Lyon e Angers ficaram no 0 a 0 na manhã deste domingo (5)
Vídeo! Após sofrer acidente, locutor Garotinho manda recado: 'Volto em breve'
Veterano afirmou que caiu enquanto passeava com seu cachorro na Sexta-Feira Santa
Cebolinha sofre fratura na costela e desfalca o Flamengo contra o Santos
Rubro-Negro terá quatro ausências, mas conta com retornos importantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.