José Carlos Araújo, o Garotinho - Reprodução / Instagram

José Carlos Araújo, o GarotinhoReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 14:38

Rio — O locutor José Carlos Araújo, o "Garotinho", se manifestou neste domingo (5) após sofrer um acidente enquanto caminhava com seu cachorro na Sexta-Feira Santa, na rua da sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Em um vídeo publicado nas redes sociais, onde é possível ver seu rosto com marcas da queda, ele deu detalhes sobre o ocorrido, afirmou que está se recuperando e revelou, ainda, quando voltará a trabalhar.



"Eu, hoje, estaria no Maracanã, às 17h30, transmitindo Flamengo x Santos. Ocorre que uma daquelas coisas que acontecem uma vez na vida e você não sabe nem explicar. Na Sexta-Feira Santa, levei um tombo junto com meu Golden Retriever e sofri lesão no rosto, bati no muro, e tive fratura em três lugares no úmero, aqui no ombro. De imediato, meu amigo e doutor me encaminhou ao Barra D'Or. Fui muito bem atendido", disse o veterano radialista de 85 anos.

Garotinho agradeceu a toda a equipe responsável pelo seu atendimento na unidade médica. Ele disse que está imobilizado, tomando remédio para dor e começará fisioterapia nesta segunda-feira (6).

"É questão de tempo para a calcificação do úmero. Dói bastante, e como estou na tipoia, e com esses hematomas todos, porque eu bati no muro, então não estou podendo aparecer, mas fiz questão de chegar junto de vocês para desejar uma feliz Páscoa, que Papai do Céu abençoe todos vocês", ressaltou.



Ele ainda deu um prazo de quando voltará a narrar. "Semana que vem, com certeza, já estaremos juntinhos batendo bola no futebol da vida", disse. "Em breve, volto para narrar muito golão."



Garotinho recebeu o apoio de diversas personalidades do futebol, como os jogadores Zico, Zinho e Felipe Melo e os narradores Luiz Penido, Luis Roberto, Gustavo Villani e Luiz Carlos Júnior.