Lamine Yamal durante Espanha x Egito - Lluis Gene / AFP

Lamine Yamal durante Espanha x EgitoLluis Gene / AFP

Publicado 07/04/2026 15:03

Espanha - A Fifa instaurou um processo disciplinar contra a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) devido a cânticos discriminatórios durante o amistoso entre Espanha e Egito, disputado em Barcelona no último dia 31 de março. Na ocasião, parte da torcida local entoou o coro "quem não pula é muçulmano", além de vaiar o hino nacional egípcio. As ofensas foram registradas em súmula pelo árbitro búlgaro Georgi Kabakov, servindo de base para a denúncia formal ao Comitê Disciplinar.



Embora o protocolo antirracista da Fifa preveja a interrupção da partida, o jogo seguiu até o fim. O sistema de som e os telões do estádio chegaram a emitir alertas pedindo o fim das manifestações preconceituosas, mas os insultos persistiram em diferentes momentos da noite, segundo relatos. A RFEF afirmou, em nota oficial, que condena qualquer ato de violência e que trabalha para identificar os torcedores envolvidos no incidente.



O episódio gerou forte indignação entre os atletas, especialmente em Lamine Yamal, que é muçulmano e classificou a atitude como "desrespeitosa e intolerável". Vini Jr também se manifestou em apoio ao colega, destacando que a fala de Yamal é fundamental para ajudar outros jogadores que sofrem com o preconceito. A Federação Egípcia, por sua vez, agradeceu o suporte das autoridades espanholas que condenaram o ocorrido.



As punições possíveis variam de multas e advertências formais até a obrigação de atuar com o estádio parcialmente fechado em compromissos futuros. Se condenada, a Espanha poderá ser obrigada a exibir mensagens antirracistas em suas próximas partidas oficiais.