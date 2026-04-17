Bruno Guimarães não entra em campo há pouco mais de dois meses por causa de uma lesão na coxa esquerda - Oli Scarff / AFP

Bruno Guimarães não entra em campo há pouco mais de dois meses por causa de uma lesão na coxa esquerdaOli Scarff / AFP

Publicado 17/04/2026 13:16





"A equipe médica está tentando contê-lo... Digo contê-lo porque sempre existe essa pressão, já que o jogador está desesperado para jogar, e eu adoro isso nele (Bruno Guimarães)", declarou Eddie Howe, técnico dos Magpies.



"Tomarei uma decisão com base no que observar no treino (desta sexta-feira, 17), mas há uma chance", complementou. Inglaterra - Capitão do Newcastle, Bruno Guimarães vive expectativa por retornar aos gramados contra o Bournemouth, neste sábado (18), às 11h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O meio-campista está fora de ação há pouco mais de dois meses por causa de uma lesão na coxa esquerda "A equipe médica está tentando contê-lo... Digo contê-lo porque sempre existe essa pressão, já que o jogador está desesperado para jogar, e eu adoro isso nele (Bruno Guimarães)", declarou Eddie Howe, técnico dos Magpies."Tomarei uma decisão com base no que observar no treino (desta sexta-feira, 17), mas há uma chance", complementou.

Bruno Guimarães não é só um dos pilares do Newcastle, mas também da seleção brasileira. O meio-campista é um dos nomes de confiança de Carlo Ancelotti e tem tudo para estar na Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.