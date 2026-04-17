João Fonseca lutou, mas acabou eliminado pelo número 6 do mundo - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João Fonseca lutou, mas acabou eliminado pelo número 6 do mundoClive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 17/04/2026 13:27

O brasileiro João Fonseca bem que tentou fazer frente ao americano Ben Shelton, número 6 do mundo, na manhã desta sexta-feira (17), mas não resistiu à intensidade do rival e acabou sendo derrotado por 2 sets 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 em 1h49 de jogo. Com a derrota, o jovem tenista carioca deu adeus ao objetivo de buscar uma vaga nas semifinais do ATP 500 de Munique.



Considerado um dos destaques da nova geração, ele, porém, voltou a ser superado por um adversário de nível top 10. Depois de vencer Andrey Rublev em edição do Aberto da Austrália, ele parou em Jack Draper, Taylor Fritz, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.



Depois de ver frustrada a chance de buscar a sua terceira semifinal em torneio de ATP, ele centra o foco no Masters 1000 de Madrid, onde será cabeça de chave em função das ausências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.



Classificado para as semifinais, Ben Shelton agora aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o checo Alex Molcan para conhecer o seu próximo adversário na próxima etapa do torneio europeu.

O início do jogo deu o tom do que viria pela frente. Shelton iniciou sacando, mas encontrou um rival bastante focado e com devoluções seguras. Em um duelo bastante acirrado, o americano só conseguiu confirmar o seu serviço no primeiro game após cinco minutos de disputa.



A partida seguiu equilibrada com os tenistas utilizando estratégias bem definidas. Enquanto o americano forçava bem o saque, Fonseca apostava na movimentação e na troca de bolas para tentar se impor em quadra. No oitavo game, porém, Ben Shelton obteve a primeira quebra e abriu 5 a 3.



Com o serviço na mão, ele fez valer a sua categoria. Com quatro aces em todo o primeiro set (contra apenas um do brasileiro), ele definiu a parcial em 6/3 em 36 minutos e abriu vantagem contra João Fonseca nesta disputa por uma vaga nas semifinais da competição.



O segundo set apresentou o mesmo enredo da primeira parcial com os dois competidores aproveitando bem os seus serviços para não dar vantagem na disputa. No oitavo game, indo bem para a rede e variando os golpes, Fonseca obteve a quebra e abriu 5 a 3. Confiante e com o saque na mão, o brasileiro forçou bem o jogo, criou dificuldades para Shelton e venceu o segundo set por 6/3 empatando o duelo.



O terceiro set foi disputado ponto a ponto, mas com os dois competidores mais determinados e definir os games com mais agressividade. Em um jogo decidido nos detalhes, Shelton obteve a quebra no sexto game, abriu 4 a 2 e administrou a vantagem para definir o set em 6/3 e carimbar o passaporte para as semifinais da competição.