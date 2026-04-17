Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP
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