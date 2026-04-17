Treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa é um dos nomes que deve sair ao fim da temporada - Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa é um dos nomes que deve sair ao fim da temporadaKarl-Josef Hildenbrand/AFP

Publicado 17/04/2026 10:48

trabalha com a saída de jogadores e não pretende renovar alguns contratos que se encerram ao fim da temporada.

O planejamento do Real Madrid para a próxima temporada já passa por mudanças significativas no elenco. Em meio a um cenário de resultados aquém do esperado, como a eliminação na Liga dos Campeões , a diretoria

Além da provável troca do técnico Álvaro Arbeloa, ao menos quatro atletas têm o futuro encaminhado para fora do clube. A informação é do site 'The Athletic'.



Entre eles está David Alaba. O defensor de 33 anos tem vínculo até o meio do ano e não recebeu qualquer sinalização de renovação. Desde que chegou ao clube, em 2021, foi utilizado em diferentes funções, atuando tanto na defesa quanto no meio-campo.



Revelações do Real Madrid entre os negociáveis



A reformulação não se limita aos jogadores mais experientes. O zagueiro Asencio, formado nas categorias de base, também pode deixar o clube. Mesmo com contrato válido até 2031, a diretoria avalia uma negociação após uma temporada marcada por oscilações.



Gonzalo García. O atacante de 22 anos perdeu espaço ao longo da temporada e

Outro nome que deve sair é. O atacante de 22 anos perdeu espaço ao longo da temporada e a tendência é de venda , como definido pelo clube.

Por outro lado, ao abrir espaço no grupo, o Real Madrid trabalha com a possibilidade de retorno de Endrick, que atualmente está emprestado ao Lyon.



Reserva sem muito espaço busca novos rumos



No meio-campo, Dani Ceballos também aparece como nome de saída. Aos 29 anos, o jogador deseja mais minutos em campo e não deve encontrar resistência da diretoria para uma transferência. Na última temporada, participou de 22 partidas, em sua maioria saindo do banco de reservas, sem marcar gols.



Barca merengue pode ter mais nomes



Outros jogadores ainda aguardam definições sobre permanência. Carvajal, aos 34 anos, tem contrato próximo do fim e ainda não iniciou conversas para renovação. O mesmo acontece com Rüdiger, que também vive incerteza sobre continuidade no elenco.





