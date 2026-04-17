Treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa é um dos nomes que deve sair ao fim da temporadaKarl-Josef Hildenbrand/AFP
Real Madrid define saída de jogadores para a próxima temporada; saiba quais
Clube espanhol prepara reformulação do elenco ao liberar jogadores experientes e mais jovens
Revelações do Real Madrid entre os negociáveis
Reserva sem muito espaço busca novos rumos
Barca merengue pode ter mais nomes
Real Madrid define saída de jogadores para a próxima temporada; saiba quais
Clube espanhol prepara reformulação do elenco ao liberar jogadores experientes e mais jovens
Barros volta a treinar e pode ser relacionado para jogo contra São Paulo
Técnico Renato Gaúcho ganha opção para o meio de campo
Bangu é eleito um dos dez maiores clubes de bairro do mundo
Publicação europeia reconheceu papel histórico e social da instituição, fundada em 1904
'Querem surfar a minha onda': Charles rebate provocações de McGregor e Nate Diaz
Charles do Bronx minimizou relevância de McGregor e Nate Diaz no cenário atual, reforçando foco no cinturão linear dos leves do UFC
Jardim admite má fase de jogador do Flamengo: 'Coisas não estão correndo bem'
Técnico português, entretanto, confia na recuperação em campo e elogia dedicação de ocmandado
Djokovic desiste do Aberto de Madri por causa de lesão
Tenista já sinalizava dificuldade em jogar o torneio por problemas físicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.