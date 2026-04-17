Tenista Novak Djokovic em açãoWilliam West / AFP
"Madri, infelizmente não poderei competir no Aberto de Madri este ano", escreveu o atual número quatro do ranking da ATP em suas redes sociais. "Continuo minha recuperação para voltar em breve. Até logo!", completou.
Djokovic não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells. Ele também não esteve presente no Aberto de Miami por causa de uma lesão no ombro direito e acabou ficando de fora do Masters de Monte Carlo.
A organização do torneio lamentou a sua ausência e emitiu um comunicado sobre a não participação de Djoko. "Esperamos vê-lo de volta o mais breve possível para que possamos desfrutar do seu tênis como tantas vezes fizemos na Caja Mágica."
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