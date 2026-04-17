Everaldo Marques será o narrador dos jogos da Seleção na Copa do Mundo - João Cotta/Globo

Everaldo Marques será o narrador dos jogos da Seleção na Copa do MundoJoão Cotta/Globo

Publicado 17/04/2026 15:15

que se afastou das transmissões para realizar um tratamento médico. O narrador, de 47 anos, celebrou a oportunidade. Rio - A Globo definiu o narrador dos jogos da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A emissora escolheu Everaldo Marques para assumir a posição de Luis Roberto,. O narrador, de 47 anos, celebrou a oportunidade.

"Narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo", disse Everaldo Marques.

Luis Roberto foi diagnosticado com neoplasia na região cervical após realizar exames de rotina e se afastou do trabalho. A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase).

"O Luis Roberto é alguém que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Sempre muito gentil, me acolheu de maneira incrível quando cheguei à Globo. Nós conversamos praticamente todos os dias. Enquanto o Luis cuida da saúde, vou abraçar essa missão e me preparar da melhor maneira possível para estar à altura dessa oportunidade que estou recebendo", completou.

Everaldo Marques foi contratado pela Globo em fevereiro de 2020 e atualmente é a voz da Fórmula 1 na TV aberta, além de responsável pela transmissão dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Esta será sua segunda Copa do Mundo na emissora. Antes, ele passou por Rádio Jovem Pan, TV Cultura e ESPN Brasil.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e ainda enfrentará o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia, e Escócia, em 24, às 19h, em Miami.