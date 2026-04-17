Everaldo Marques será o narrador dos jogos da Seleção na Copa do MundoJoão Cotta/Globo
Globo define Everaldo Marques como narrador dos jogos da Seleção na Copa do Mundo
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