Evander comemora gol pelo Cincinnati, da MLSJeff Dean / AFP
O feito coloca o jogador de 27 anos no topo de uma lista que perdurava desde os primórdios da liga. Evander superou Wélton, ex-Fluminense, que marcou 42 vezes entre 1996 e 2000.
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Evander comemora gol pelo Cincinnati, da MLSJeff Dean / AFP
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