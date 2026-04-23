Evander comemora gol pelo Cincinnati, da MLS - Jeff Dean / AFP

Evander comemora gol pelo Cincinnati, da MLSJeff Dean / AFP

Publicado 23/04/2026 13:59 | Atualizado 23/04/2026 14:09

Estados Unidos - Evander escreveu seu nome definitivamente na história da Major League Soccer (MLS). Revelado pelo Vasco e atualmente em sua terceira temporada no futebol dos Estados Unidos, o meia tornou-se o brasileiro com mais gols na história da competição ao atingir a marca de 43 tentos, durante o empate do Cincinnati contra o Chicago Fire.



O feito coloca o jogador de 27 anos no topo de uma lista que perdurava desde os primórdios da liga. Evander superou Wélton, ex-Fluminense, que marcou 42 vezes entre 1996 e 2000.



Com passagens pelo Portland Timbers e agora pelo Cincinnati, ele se transformou em uma referência pelos números ofensivos. Na última temporada, o brasileiro viveu seu auge goleador com 18 bolas na rede em 36 partidas pela competição, média superior à de muitos atacantes.

Além de balançar as redes com frequência, o ex-vascaíno chegou a integrar a seleção dos melhores jogadores da liga em 2024. Com vínculo até 2027, Evander tenta ampliar a vantagem no topo do ranking e se isolar como o maior expoente brasileiro na história do torneio.





