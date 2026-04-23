Nogueira em ação pelo Sabah, do Azerbaijão - Divulgação/Sabah FK

Nogueira em ação pelo Sabah, do AzerbaijãoDivulgação/Sabah FK

Publicado 23/04/2026 15:20 | Atualizado 23/04/2026 15:21

Rio - Um clube novo, fundado em 2017, vem construindo uma história impressionante no Azerbaijão, antes mesmo de completar sua primeira década. O Sabah, que tem como referência defensiva o zagueiro Nogueira, ex-Fluminense, está a poucos passos de conquistar um doblete nesta temporada.

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Na última quarta-feira (22), a equipe venceu o Qarabag — time que vendeu o atacante Juninho ao Flamengo em 2025 — por 2 a 1 e se classificou para a final da Copa do Azerbaijão, competição que venceu no ano passado e que tentará o bicampeonato. Na última quarta-feira (22), a equipe venceu o Qarabag — time que vendeu o atacante Juninho ao Flamengo em 2025 — por 2 a 1 e se classificou para a final da Copa do Azerbaijão, competição que venceu no ano passado e que tentará o bicampeonato.

Além disso, o Sabah lidera a liga nacional com 13 pontos de vantagem para o vice-líder, que por acaso também é o Qarabag, faltando cinco rodadas para o fim. Esse momento reflete os 31 jogos de invencibilidade que a equipe alcançou na temporada.



O defensor Nogueira comemorou a vitória na Copa, falou sobre o momento do time e pediu cabeça no lugar nesta reta final de ano: "Essa foi uma vitória muito significante para a gente, uma classificação que foi conquistada na alma, de virada, diante do nosso torcedor".

"Conquistamos a Copa no ano passado contra o mesmo adversário, então a gente sabia que eles viriam com mais vontade ainda. Mas entramos concentrados no jogo, botando em prática tudo o que treinamos e, com a cabeça no lugar, conseguimos a classificação", concluiu o ex-Flu, que também celebrou o grande momento do Sabah na temporada.

"Estamos vivendo um momento incrível, uma temporada sensacional, que é fruto de muito trabalho. Manter essa invencibilidade é difícil, mas batalhamos todos os jogos por isso. Sabemos que estamos no caminho certo para alcançar nossos objetivos, mas ainda faltam alguns passos. Vamos seguir trabalhando, com humildade e dedicação, para chegar lá", disse Nogueira.