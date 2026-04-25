Eberechi Eze comemora gol que garantiu vitória do Arsenal
Os 'Gunners' garantiram a vitória graças a um gol logo no início da partida, marcado por Eberechi Eze aos nove minutos após um escanteio, retornando assim ao topo da tabela do campeonato inglês.
O lado negativo, no entanto, foi a perda subsequente, por lesão, tanto do autor da assistência, Kai Havertz, quanto do autor do gol, Eze.
Por outro lado, a equipe comemorou o retorno de seu atacante Bukayo Saka, que entrou em campo no segundo tempo após passar um mês no departamento médico.
Essa vitória apertada permite aos londrinos recuperar o ímpeto depois de duas derrotas, contra Bournemouth e Manchester City, que haviam gerado dúvidas sobre a capacidade do time de conquistar o tão sonhado título da Premier League, 22 anos após seu último.
Enquanto isso, os 'Gunners' estão, pelo menos por enquanto, resistindo à intensa pressão que o Manchester City vinha exercendo, após derrotarem o Burnley por 1 a 0 na quarta-feira (22), em uma partida remarcada da 34ª rodada.
Abrir o placar logo no início ajudou a aliviar a tensão rapidamente.
Em uma cobrança de escanteio, Noni Madueke encontrou Havertz, que dentro da área tocou para Eze, que finalizou com um belo chute colocado.
Foi o 17º gol do Arsenal em cobranças de escanteio na Premier League nesta temporada, um novo recorde.
O Newcastle, atualmente na 14ª posição, afunda um pouco mais na tabela após esta quarta derrota consecutiva no campeonato.
