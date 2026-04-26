Guga assumiu papel de liderança após protesto e agradou à torcidaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluzão precisa vencer, colar na ponta e dar resposta aos tricolores
Vitória no retorno ao Maracanã pode fazer time e torcida jogarem juntos novamente
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Vitória no retorno ao Maracanã pode fazer time e torcida jogarem juntos novamente
Franclim elogia Botafogo, mas ressalta insatisfação com empate: 'Faltou controlar o jogo'
Técnico analisou gols sofridos pelo Glorioso no jogo contra o Internacional
Fernando Alonso descarta aposentadoria: 'Me sinto competitivo e motivado'
Bicampeão da Fórmula 1 ainda não pontuou na temporada
Danilo avalia golaço e revela papo com Franclim: 'Falei que ia fazer de fora da área'
Volante marcou um dos gols no jogo contra o Internacional neste sábado (25)
Botafogo fica no empate com Internacional em jogo de quatro gols no segundo tempo
Alvinegro chegou a ficar na frente do placar duas vezes, com gols de Danilo e Medina, mas Carbonero e Bernabei marcaram para o Colorado
Com Endrick de titular, Lyon vence e mantém terceiro lugar no Francês
Time assume a terceira posição do torneio
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