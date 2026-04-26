Guga assumiu papel de liderança após protesto e agradou à torcida - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guga assumiu papel de liderança após protesto e agradou à torcidaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/04/2026 00:00

O Fluminense recebe a Chapecoense hoje, às 20h30, no Maracanã, em um duelo que pode ser determinante para as pretensões tricolores na briga pelo título. Diante do lanterna, o Time de Guerreiros tem a chance de se reaproximar do líder Palmeiras e tomar a vice-liderança do Flamengo em uma rodada que parece favorável.

O fim de semana pode ser estratégico para o time de Zubeldía. Enquanto o Flu enfrenta a Chape diante de sua torcida, o Palmeiras encara o Bragantino em Bragança Paulista e o Flamengo visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O cenário, então, abre uma oportunidade de ouro para o Tricolor reduzir a distância ou ganhar posições.

Apesar da boa campanha, o ambiente nas Laranjeiras ainda é de desconfiança. A torcida segue insatisfeita por episódios recentes, como a decisão de adiar um clássico para ajudar o Fla, seguida de derrota por 2 a 1, além do vice no Carioca diante do Rubro-Negro. Soma-se a isso a irregularidade recente, o desempenho abaixo em decisões e as falhas defensivas, sobretudo nas bolas aéreas.

A vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, aliviou a pressão, mas o empate contra o Operário-PR impediu uma sequência positiva. Agora, o Time de Guerreiros vê a chance de convencer com desempenho e resultado para se reaproximar da torcida — fator fundamental em uma disputa pelo título.

Para o duelo, Zubeldía terá problemas. O meia Lucho Acosta e o volante Martinelli estão fora e devem desfalcar a equipe. Também não estarão à disposição Nonato, Germán Cano e Soteldo, lesionados.

Do outro lado, a Chape vive momento delicado. Lanterna da competição, a equipe soma apenas uma vitória e chega ao confronto após três derrotas consecutivas.