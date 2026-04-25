Endrick, durante partida deste sábado (25) - Arnaud Finistre / AFP

Endrick, durante partida deste sábado (25)Arnaud Finistre / AFP

Publicado 25/04/2026 19:20

O Lyon confirmou seu favoritismo, venceu o Auxerre por 3 a 2 neste sábado (25), no Parc OL, pela 31ª rodada do Campeonato Francês, e alcançou a terceira colocação na tabela. De olho na Copa do Mundo, Endrick foi titular, acertou a trave e participou da vitória construída com dois gols de Yaremchuk e um de Tolisso.



Com o resultado, o Lyon chegou aos 57 pontos e assumiu a terceira colocação, abrindo quatro de vantagem sobre o Rennes, atual quinto colocado, que ainda entra em campo na rodada. Restam apenas três jogos para o fim da competição.

O jogo

Desde o início, o Lyon assumiu o controle com a bola e passou a ocupar o campo de ataque. Afonso Moreira apareceu bastante pelo lado esquerdo, enquanto Endrick buscava participar mais por dentro. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, em jogada trabalhada que terminou com cruzamento rasteiro de Abner e finalização de primeira de Yaremchuk.

O roteiro parecia tranquilo, mas o Auxerre aproveitou uma falha defensiva para empatar. Em bola levantada na área, a defesa não conseguiu afastar e Diomandé apareceu livre. O Lyon respondeu ainda antes do intervalo, e Endrick teve a melhor chance ao bater colocado e acertar a trave.

Na volta do intervalo, a vitória começou a se desenhar com as mudanças de Paulo Fonseca. Tolisso entrou e logo apareceu na área para recolocar o Lyon em vantagem, aos 21 minutos da segunda etapa, aproveitando cruzamento de Maitland Niles.

Com mais espaço, o time da casa ampliou na sequência. Aos 26 minutos, Tolisso teve liberdade para levantar na área, e Yaremchuk se antecipou para marcar o terceiro e encaminhar o resultado.



Na reta final, o Lyon diminuiu o ritmo e passou a administrar, mas viu o Auxerre crescer no jogo. Aos 42 minutos, Okoh arriscou de fora da área, Greif não conseguiu evitar e o gol levou tensão aos minutos finais. Endrick, participativo ao longo da partida, acabou substituído aos 31 minutos do segundo tempo e teve na bola na trave seu lance mais perigoso.