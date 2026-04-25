Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP
O defensor do Real Madrid sentiu a lesão na última terça-feira (21), durante a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. Exames detalhados confirmaram a reabertura da cicatriz de uma lesão anterior, sofrida em dezembro do ano passado. Militão havia retornado aos gramados há apenas 17 dias, após quatro meses de afastamento, e atuou em cinco jogos neste curto período.
O corte provável de Militão aumenta a preocupação da comissão técnica brasileira, que já lida com a situação delicada de Estêvão. O atacante também se recupera de uma lesão muscular e tenta evitar a cirurgia para seguir com chances de convocação.
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