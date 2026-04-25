Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Espanha - A seleção brasileira sofreu um duro golpe em sua preparação para a Copa do Mundo. O zagueiro Éder Militão passará por uma cirurgia nos isquiotibiais da perna esquerda e, devido ao tempo de reabilitação, deve ficar fora da lista final para o Mundial. A informação foi antecipada pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola "Cope".

O defensor do Real Madrid sentiu a lesão na última terça-feira (21), durante a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. Exames detalhados confirmaram a reabertura da cicatriz de uma lesão anterior, sofrida em dezembro do ano passado. Militão havia retornado aos gramados há apenas 17 dias, após quatro meses de afastamento, e atuou em cinco jogos neste curto período.
Leia mais: Mbappé sente lesão em tropeço do Real Madrid e vira preocupação para final de temporada
A ausência de Militão desestrutura os planos de Carlo Ancelotti para a Seleção. Considerado um "coringa" pelo treinador, o atleta de 28 anos é titular absoluto e oferece versatilidade por atuar tanto no miolo de zaga quanto na lateral-direita. Sob o comando do técnico italiano no Brasil, ele participou de três partidas, alternando funções e demonstrando segurança defensiva.

O corte provável de Militão aumenta a preocupação da comissão técnica brasileira, que já lida com a situação delicada de Estêvão. O atacante também se recupera de uma lesão muscular e tenta evitar a cirurgia para seguir com chances de convocação.