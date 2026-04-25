Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester United
A resistência dos Blues é agravada pelo momento conturbado do clube, que recentemente demitiu o técnico Liam Rosenior. A diretoria foca as atenções na semifinal da FA Cup, neste domingo (26), contra o Leeds United.
Embora o Chelsea já tenha aceitado descartar a cirurgia, o que encerraria as chances de Mundial, o clube quer que a reabilitação aconteça no CT de Cobham, em Londres. Estêvão, porém, deseja utilizar as instalações do Palmeiras. Além da confiança na medicina esportiva brasileira, o atacante quer estar perto da família e sob o olhar atento da comissão técnica de Carlo Ancelotti.
A margem para erro é mínima. O treinador italiano divulgará a convocação oficial para a Copa no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã (Rio de Janeiro). A estreia do Brasil no Mundial acontece no dia 13 de junho, em Nova Jersey, diante do Marrocos.
