Nogueira ainda pode ganhar outra taça pelo Sabah, em maioDivulgação / Sabah FC
E a conquista da liga veio sem a equipe entrar em campo. O Sabah está com 72 pontos em 29 rodadas, e com a derrota do Qarabag, em jogo atrasado, não pode mais ser alcançado nos critérios de desempate. Atualmente, a equipe de Nogueira ostenta 32 jogos de invencibilidade.
Ele falou sobre o título conquistado, a emoção de levantar mais uma taça e a expectativa para a final da Copa local: "Esse é um momento muito especial na minha vida. Cheguei ao Sabah na temporada passada, acreditando no projeto que me apresentaram, e conseguimos escrever o nosso nome na história do clube. Um clube novo, com poucos anos de vida, mas que já mostra ambição de ser gigante. São dois títulos nacionais em dois anos, e isso é gratificante demais".
A final da Copa do Azerbaijão acontecerá no dia 13 de maio, contra o Zira.
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