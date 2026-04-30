Nogueira ainda pode ganhar outra taça pelo Sabah, em maioDivulgação / Sabah FC

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Um clube novo, com apenas oito anos de vida segue fazendo história no Azerbaijão. Nesta quinta-feira (30), o Sabah, que tem como um dos principais nomes o zagueiro Nogueira, ex-Fluminense, conquistou pela primeira vez o título da liga nacional. No ano passado, o clube havia conquistado a Copa, título pelo qual brigará novamente, com a final a ser realizada no meio de maio.

E a conquista da liga veio sem a equipe entrar em campo. O Sabah está com 72 pontos em 29 rodadas, e com a derrota do Qarabag, em jogo atrasado, não pode mais ser alcançado nos critérios de desempate. Atualmente, a equipe de Nogueira ostenta 32 jogos de invencibilidade.

Ele falou sobre o título conquistado, a emoção de levantar mais uma taça e a expectativa para a final da Copa local: "Esse é um momento muito especial na minha vida. Cheguei ao Sabah na temporada passada, acreditando no projeto que me apresentaram, e conseguimos escrever o nosso nome na história do clube. Um clube novo, com poucos anos de vida, mas que já mostra ambição de ser gigante. São dois títulos nacionais em dois anos, e isso é gratificante demais".
"Além da classificação para a próxima Champions League, que é especial. Ainda temos a possibilidade de fechar a temporada com mais uma conquista, e é por isso que brigaremos. Vamos comemorar esse título da Liga, mas seguir trabalhando com foco e determinação para buscar o bicampeonato da Copa e fechar com chave de ouro", completou.

A final da Copa do Azerbaijão acontecerá no dia 13 de maio, contra o Zira.