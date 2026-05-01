Leclerc em ação durante o treino livre do GP de Miami, nos Estados Unidos - Charly Triballeau / AFP

Leclerc em ação durante o treino livre do GP de Miami, nos Estados UnidosCharly Triballeau / AFP

Publicado 01/05/2026 16:55

O piloto monegasco Charles Leclerc registrou nesta sexta-feira (1º) o tempo mais rápido na primeira e única sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Miami, a quarta etapa das 22 corridas que compõem o Mundial de Fórmula 1 de 2026.



Em meio ao calor escaldante da Flórida, com temperaturas atingindo 32°C à sombra e 58°C na superfície da pista, no Autódromo Internacional de Miami (5,412 km), o piloto da Ferrari terminou à frente do holandês tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e do australiano Oscar Piastri (McLaren).



O britânico heptacampeão mundial Lewis Hamilton terminou em quarto lugar, logo à frente dos dois pilotos da Mercedes, o italiano Kimi Antonelli e o britânico George Russell, que terminaram quase oito décimos de segundo atrás de Leclerc.



Antonelli ficou de fora do final da sessão devido a um "problema no motor", segundo sua equipe.



Completaram o top 10 o atual campeão mundial, o britânico Lando Norris (McLaren), a dupla francesa formada por Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Red Bull) e, em décimo lugar, o espanhol Carlos Sainz (Williams).



O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) ficou em 14º.



Devido ao formato de corrida sprint deste Grande Prêmio, esta foi a única sessão de treino livre do fim de semana. Sua duração foi estendida de 60 para 90 minutos para permitir que os pilotos se adaptassem aos ajustes nos regulamentos técnicos que entram em vigor em Miami.



Durante a pausa forçada de cinco semanas causada pelo cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio, o órgão regulador e as equipes concordaram em introduzir modificações, particularmente após o terrível acidente ocorrido no Japão.



Em Suzuka, o britânico Oliver Bearman (Haas) evitou por pouco uma colisão com Franco Colapinto, que pilotava em velocidade significativamente reduzida para recarregar a bateria de seu motor.



A nova versão do regulamento técnico visa, principalmente, reduzir significativamente as diferenças de velocidade entre os carros, prevenindo assim que um acidente como esse se repita, busca também simplificar a gestão de energia para os pilotos, permitindo-lhes forçar mais o ritmo durante a classificação.



Embora seja improvável que esses ajustes alterem a ordem competitiva ou desafiem o domínio da Mercedes, eles foram bem recebidos pela maioria dos pilotos como um passo à frente, ainda que modesto.



Os 22 pilotos presentes em Miami voltam agora sua atenção para a sessão de classificação da sprint Race, marcada para as 17h30 (horário de Brasília).

O resultado do treino livre

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.310



2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:29.607



3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.758



4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.777



5. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:30.079



6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.100



7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.208



8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:30.587



9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:30.873



10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:30.930



11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:31.015



12. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:31.024



13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:31.091



14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:31.111



15. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:31.595



16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:31.635



17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.648



18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:32.047



19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:32.593



20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:32.762



21. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.862



22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:32.959