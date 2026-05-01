Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 01/05/2026 13:38

Horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reforçar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 , Donald Trump também falou sobre o assunto na última quinta-feira (30). O chefe do Executivo dos Estados Unidos aceitou a decisão do dirigente, mas também desdenhou da qualidade da seleção iraniana.

"Se Gianni disse isso (que o Irã vai jogar a Copa), tudo bem para mim", disse Trump, que foi questionado sobre a possibilidade de o time iraniano vencer o torneio e respondeu: "Vou ter de me preocupar com isso. Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. Eu disse ao Gianni que ele pode fazer o que quiser."

Em seguida, o presidente dos Estados Unidos debochou da qualidade da seleção iraniana: "Eles podem vencer. Eles provavelmente têm um bom time. Eles têm? Você tem alguma ideia? Seria difícil acreditar nisso, na verdade. O que eu acho: deixe que eles joguem".

O sorteio da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, rival da estreia, no dia 15 de junho; Bélgica, adversária do dia 21; e Egito, oponente final, no dia 27. Todos os compromissos da seleção iraniana serão em solo norte-americano. Os dois primeiros duelos serão em Inglewood, na Califórnia, e o último em Seattle.