CBF e EA Sports acertaram um novo acordo de licenciamento - Rebeca Reis / Staff Images / CBF

CBF e EA Sports acertaram um novo acordo de licenciamentoRebeca Reis / Staff Images / CBF

Publicado 03/05/2026 15:30

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Electronic Arts Inc. anunciaram neste domingo (3) uma nova parceria plurianual de licenciamento e marketing. O novo acordo entre as partes aproximará os fãs a uma das instituições de futebol mais icônicas do mundo por meio do EA Sports FC, o antigo Fifa, o jogo de futebol eletrônico mais popular do mundo.

O anúncio foi feito durante a Gamescom Latam 2026, reforçando o compromisso contínuo do EA Sports FC com o crescimento da cultura e da comunidade do futebol na América Latina. Através dessa colaboração, o EA Sports FC e a CBF oferecerão experiências de futebol autênticas e imersivas, incluindo conteúdo dentro do jogo no FC 26 e no FC Mobile.

"O Brasil é uma das comunidades mais apaixonadas e influentes do mundo. Firmar esta parceria com a CBF e trazer a Seleção de volta ao jogo é um momento monumental para o FC e para quem joga a franquia. Isso nos permite aprofundar nosso compromisso com quem joga no Brasil e no mundo,” disse Jeff Sharma, vice-presidente de marca na EA Sports FC.

O acordo inclui direitos de licenciamento e iniciativas de marketing conjuntas, permitindo que o EA e a CBF colaborem em narrativa, engajamento de fãs e novas experiências. Com isso, a seleção brasileira volta a ficar licenciada no FC 26 e nas próximas edições do jogo, que possui mais de 20 mil atletas em 750 clubes e seleções nacionais, mais de 120 estádios e 35 ligas, com apoio de mais de 300 parcerias globais.

"A Seleção Brasileira sempre foi símbolo de talento, identidade e conexão com o torcedor. Trazer a Seleção de volta a esse ambiente é estratégico para fortalecer nossa marca global e nos conectar com milhões de fãs. Essa parceria reforça o posicionamento da CBF de estar presente em todos os territórios onde o futebol acontece, e hoje o universo dos games é um dos mais relevantes", afirmou Bernardo Bessa, diretor de marketing de Seleções da CBF.

Vale lembrar que o novo acordo de licenciamento não inclui os times do Brasileirão. Os únicos clubes brasileiros presentes no jogo eletrônico são os participantes da Libertadores e Sul-Americana, em virtude da parceria da EA Sports FC com a Conmebol. Embora seja possível utilizá-los no modo Libertadores, os atletas são fictícios e não-licenciados.