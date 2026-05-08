Davies em ação no duelo entre Bayern e PSG, pela Liga dos Campeões - Alain Jocard / AFP

Davies em ação no duelo entre Bayern e PSG, pela Liga dos CampeõesAlain Jocard / AFP

Publicado 08/05/2026 14:22

Capitão do Canadá, o lateral-esquerdo Alphonso Davies pode desfalcar a seleção na Copa do Mundo caseira, em parceria com Estados Unidos e México. O jogador de 25 anos sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda no duelo de volta da Champions League, diante do Paris Saint-Germain, e "ficará várias semanas" fora dos gramados segundo o Bayern de Munique.

Titular no jogo de ida, com derrota por 5 a 4 na França, Davies entrou somente no segundo tempo do embate de quarta-feira, em Munique. Mesmo atuando menos no empate por 1 a 1 que custou a eliminação bávara, deixou o campo queixando-se de dores na coxa e, após exames, o problema muscular acabou detectado.

"Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. A lesão foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O jogador canadense ficará afastado dos gramados por várias semanas", informou o Bayern.

O jogador já havia ficado um tempo afastado pelo mesmo problema, mas na perna direita. A Canadá Soccer, a associação de futebol canadense, já está em contato com os médicos do Bayern e prometeu esforços com tratamento de expertise para tentar contar com seu capitão no Mundial que começa em junho.

"Estamos em contato próximo com Alphonso e permanecemos em comunicação com a equipe médica do Bayern após sua recente contusão. Nosso foco é apoiar sua recuperação e fornecer todos os recursos disponíveis, incluindo expertise especializada em tecidos moles, para dar a ele o melhor caminho possível de volta à plena forma física antes da Copa do Mundo da Fifa", destacou a entidade.

O Canadá está no Grupo A, ao lado do México, rival da estreia no dia 11 de junho, no Estádio Azteca - jogo de abertura da Copa do Mundo -, Coreia do Sul (se enfrentam dia 18, em Zapopan) e República Checa (dia 24, novamente no Azteca).