Messi e Cristiano Ronaldo no amistoso entre PSG e o combinado de jogadores do Al Hilal e Al Nassr - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Messi e Cristiano Ronaldo no amistoso entre PSG e o combinado de jogadores do Al Hilal e Al NassrFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/05/2026 12:56

Messi comentou sobre a histórica rivalidade com Cristiano Ronaldo nos últimos anos. Em entrevista ao canal "Lo Del Pollo", o argentino afirmou que a comparação entre os dois era natural por atuarem em clubes rivais na Espanha e destacou que a disputa sempre ficou apenas dentro de campo.



“É algo natural no mundo do futebol. Eu estava no Barcelona e ele no Real Madrid, e competíamos por tudo tanto coletivamente quanto individualmente, então as pessoas sempre nos comparavam. Mas nossa relação sempre foi boa e respeitosa, e tudo o que aconteceu foi puramente atlético, não havia nada pessoal”, disse Messi.





“Não nos encontramos com frequência, exceto em jogos ou cerimônias de premiação, e sempre nos demos bem. Agora estamos em fases diferentes de nossas vidas, mas o que aconteceu foi uma bela rivalidade esportiva”, declarou.



A rivalidade entre os dois foi considerada uma das maiores deste século no futebol mundial. Ambos se enfrentaram diversas vezes entre 2009 e 2018, período em que o argentino defendia o Barcelona e o português atuava pelo Real Madrid, protagonizando alguns dos clássicos mais midiáticos da história. Leia mais: Cristiano Ronaldo faz gesto irônico como resposta a gritos de 'Messi' “Não nos encontramos com frequência, exceto em jogos ou cerimônias de premiação, e sempre nos demos bem. Agora estamos em fases diferentes de nossas vidas, mas o que aconteceu foi uma bela rivalidade esportiva”, declarou.A rivalidade entre os dois foi considerada uma das maiores deste século no futebol mundial. Ambos se enfrentaram diversas vezes entre 2009 e 2018, período em que o argentino defendia o Barcelona e o português atuava pelo Real Madrid, protagonizando alguns dos clássicos mais midiáticos da história.





Os confrontos diminuíram quando Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid para acertar com a Juventus, em julho de 2018. O último duelo entre os dois aconteceu em janeiro de 2023, em um amistoso entre Riyadh All Stars, seleção formada por jogadores de Al-Hilal e Al-Nassr, contra o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o PSG venceu por 5 a 4, com um gol de Messi e dois de Cristiano Ronaldo.



Atualmente, Messi atua na MLS pelo Inter Miami, clube que tem David Beckham como um dos proprietários. Na atual temporada, o argentino disputou 12 jogos, marcou nove gols e distribuiu uma assistência. Confira também: Jogador aciona extintor de incêndio em funcionário e acaba suspenso Os confrontos diminuíram quando Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid para acertar com a Juventus, em julho de 2018. O último duelo entre os dois aconteceu em janeiro de 2023, em um amistoso entre Riyadh All Stars, seleção formada por jogadores de Al-Hilal e Al-Nassr, contra o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o PSG venceu por 5 a 4, com um gol de Messi e dois de Cristiano Ronaldo.Atualmente, Messi atua na MLS pelo Inter Miami, clube que tem David Beckham como um dos proprietários. Na atual temporada, o argentino disputou 12 jogos, marcou nove gols e distribuiu uma assistência.



