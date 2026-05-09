Aubameyang causou polêmica no Olympique de Marselha por causa de brincadeira no CTReprodução de Instagram

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Pierre-Emerick Aubameyang foi suspenso pelo Olympique de Marselha após um episódio inusitado. Segundo o jornal 'L'Équipe', o atacante acionou um extintor de incêndio em um funcionário do clube e acabou punido pela brincadeira.
De acordo com a publicação francesa, o gabonês começou a usar o extintor em alguns cômodos do centro de treinamento, na quinta-feira (7). Entre eles a sala de Bob Tahri.
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O funcionário responsável pelo controle do toque de recolher dos jogadores ficou todo molhado, assim como sua cama e objetos pessoais. Irritado com a situação, ele denunciou Aubameyang à diretoria.
O jogador de 36 anos se desculpou com o funcionário e o clube. E explicou que queria apenas "animar as coisas".  Como punição, ele está suspenso da partida contra o Le Havre, no domingo (10), pelo Campeonato Francês.


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Aubameyang causou polêmica no Olympique de Marselha por causa de brincadeira no CT
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