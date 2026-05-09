Aubameyang causou polêmica no Olympique de Marselha por causa de brincadeira no CT - Reprodução de Instagram

Aubameyang causou polêmica no Olympique de Marselha por causa de brincadeira no CTReprodução de Instagram

Publicado 09/05/2026 12:28

Pierre-Emerick Aubameyang foi suspenso pelo Olympique de Marselha após um episódio inusitado. Segundo o jornal 'L'Équipe', o atacante acionou um extintor de incêndio em um funcionário do clube e acabou punido pela brincadeira.



De acordo com a publicação francesa, o gabonês começou a usar o extintor em alguns cômodos do centro de treinamento, na quinta-feira (7). Entre eles a sala de Bob Tahri.

O funcionário responsável pelo controle do toque de recolher dos jogadores ficou todo molhado, assim como sua cama e objetos pessoais. Irritado com a situação, ele denunciou Aubameyang à diretoria.



O jogador de 36 anos se desculpou com o funcionário e o clube. E explicou que queria apenas "animar as coisas". Como punição, ele está suspenso da partida contra o Le Havre, no domingo (10), pelo Campeonato Francês.





