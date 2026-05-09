Espanha - O técnico Álvaro Arbeloa confirmou em entrevista coletiva neste sábado (9) que Tchouaméni será relacionado para o clássico com o Barcelona. O volante do Real Madrid esteve envolvido em confusão com o uruguaio Federico Valverde nesta semana.
"Amanhã, Tchouaméni estará na convocatória", disse o Arbeloa.
As duas equipes vão medir forças neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona pode ser campeão se não perder para o Real Madrid.
"Tenho duas coisas a dizer. Primeiro, estou muito orgulhoso da contundência, rapidez e transparência com que o clube agiu. E segundo, os jogadores já expressaram seu arrependimento, reconheceram o erro, aceitaram as consequências de seus atos e pediram desculpas aos torcedores, ao clube e ao vestiário. Isso me basta. O que eu não vou fazer é queimar meus jogadores em uma fogueira pública, porque nenhum deles merece isso", destacou o técnico.
"Nem Fede Valverde, nem Aurélien Tchouameni. Pelo que fizeram por este clube durante tantos anos, e eu senti isso como torcedor, nestes últimos quatro meses, pelo que me mostraram dia após dia. Pelo comprometimento, pelo esforço, pelo amor a esta camisa… Não vou esquecer", completou.
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