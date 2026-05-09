Tchouaméni em jogo do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Tchouaméni em jogo do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 09/05/2026 19:16

Espanha - O técnico Álvaro Arbeloa confirmou em entrevista coletiva neste sábado (9) que Tchouaméni será relacionado para o clássico com o Barcelona. O volante do Real Madrid esteve envolvido em confusão com o uruguaio Federico Valverde nesta semana.

"Amanhã, Tchouaméni estará na convocatória", disse o Arbeloa.

As duas equipes vão medir forças neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona pode ser campeão se não perder para o Real Madrid.





Quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e De acordo com o clube, foi aberto um processo disciplinar e ambos compareceram à audiência, garantiram "total arrependimento pelo ocorrido e se desculparam".Quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico . O uruguaio está fora do clássico com o Barcelona. Nas redes sociais, ele garantiu que bateu acidentalmente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco.

"Tenho duas coisas a dizer. Primeiro, estou muito orgulhoso da contundência, rapidez e transparência com que o clube agiu. E segundo, os jogadores já expressaram seu arrependimento, reconheceram o erro, aceitaram as consequências de seus atos e pediram desculpas aos torcedores, ao clube e ao vestiário. Isso me basta. O que eu não vou fazer é queimar meus jogadores em uma fogueira pública, porque nenhum deles merece isso", destacou o técnico.

"Nem Fede Valverde, nem Aurélien Tchouameni. Pelo que fizeram por este clube durante tantos anos, e eu senti isso como torcedor, nestes últimos quatro meses, pelo que me mostraram dia após dia. Pelo comprometimento, pelo esforço, pelo amor a esta camisa… Não vou esquecer", completou.