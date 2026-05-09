Hansi Flick, treinador do Barcelona, em coletiva de imprensaThomas Coex/AFP
“Isso acontece no mundo todo. Não só no Real Madrid. Fiquei um pouco surpreso, mas não me importo, não é o meu clube. Não é o meu time. Não penso nisso”, disse Flick.
Na ocasião, Valverde e Tchouaméni protagonizaram uma confusão no treino da última quinta-feira (7). Um novo desentendimento entre os jogadores teria acontecido no vestiário, e quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico. Nas redes sociais, ele garantiu que foi um acidente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco.
Antes de Valverde e Tchouaméni, que também se envolveram em discussão na quarta-feira (6), houve um caso de agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, na terça-feira (5). Além disso, Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica durante um treino, em 24 de abril.
Barcelona e Real Madrid se enfrentam no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), no Camp Nou. A partida pode decidir o título do Campeonato Espanhol. O clube catalão, líder com 88 pontos, precisa apenas de um empate para conquistar o título diante do maior rival.
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