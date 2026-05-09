Camisa do PSG para a temporada 2026/27 - Divulgação/PSG

Camisa do PSG para a temporada 2026/27Divulgação/PSG

Publicado 09/05/2026 15:21

França - O PSG e a Nike revelaram neste sábado (9) o uniforme principal do time francês para a temporada 2026/27. A camisa azul royal conta com uma larga faixa central vermelha cercada por linhas brancas.

Camisa do PSG para a próxima temporada Divulgação/PSG

O Paris Saint-Germain informou que o uniforme "é uma verdadeira homenagem aos torcedores do clube de ontem e de hoje". No comunicado, os franceses destacaram que ainda citaram que "fiel à sua herança e totalmente voltado para o futuro, o uniforme celebra o DNA do clube ao retomar seus códigos mais emblemáticos".

Na parte da frente da camisa camisa, o escudo do Paris Saint-Germain estará centralizado, assim como o Swoosh da Nike.