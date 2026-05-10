No confronto contra o Pouso Alegre, ontem, pela sexta rodada da Série D do Brasileirão, o America levou a pior, foi derrotado por 3 a 0 e saiu da zona de classificação para o mata-mata.
A partida foi dominada pelo time mineiro, que abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Michael Paulista. O Mecão teve uma grande chance de empatar ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, com um chute de Rodrigo Fumaça, que caiu nas mãos do goleiro Anderson.
Já no segundo tempo, o Pouso Alegre ampliou o placar com outro gol de Michael Paulista, aos três minutos. Para coroar a vitória, Marcelinho marcou o último gol do jogo em seguida: 3 a 0.
Com o resultado, o America está na penúltima colocação do grupo A13, com cinco pontos. Para garantir a classificação para a fase de mata-mata do campeonato, o time precisa estar entre os quatro primeiros.
O próximo compromisso do Mecão pelo Brasileirão será contra o Madureira, no sábado que vem.