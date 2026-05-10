Kevin Serna voltou a balançar as redes após quase três meses e evitou a derrota do Fluminense no Maracanã, o colombiano não marcava desde 22 de fevereiro - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Kevin Serna voltou a balançar as redes após quase três meses e evitou a derrota do Fluminense no Maracanã, o colombiano não marcava desde 22 de fevereiroMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

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Publicado 10/05/2026 00:00

O Fluminense deixou o triunfo escapar diante do Vitória e pode terminar a rodada fora do G-4 do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar e sofrer a virada, o Tricolor buscou o empate nos minutos finais e ficou apenas no 2 a 2. Gols de John Kennedy e Serna para o Flu, e de Renato Kayzer e Renê para o time baiano.

Sem vencer há quatro jogos, a equipe de Luis Zubeldía, que balança no cargo, depende de outros resultados para terminar a 15ª rodada entre os quatro primeiros colocados. Caso o São Paulo vença o Corinthians, às 18h30, e o Athletico-PR bata o Vasco, às 20h30, hoje, o Time de Guerreiros cai para a quinta colocação. Por enquanto, é terceiro.

Um banho de água fria para um time que sonhava em dormir na vice-liderança e seguir na cola do líder Palmeiras. Diante da má fase, a luta pelo título parece um sonho cada vez mais distante.

O Fluminense até começou indo para cima do Vitória, e Lucho Acosta parou em defesa de Lucas Arcanjo no início. O placar foi aberto aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio de Savarino, a defesa do Vitória não conseguiu afastar a bola, que sobrou limpa para John Kennedy. O camisa 9 chapou no canto: 1 a 0.

O Flu voltou para a segunda etapa mantendo o bom ritmo. O time quase ampliou novamente com John Kennedy e depois, com Savarino. A queda começou quando Alisson derrubou Luan Cândido na área. Pênalti para o Vitória, que Renato Kayzer converteu. A virada saiu apenas quatro minutos depois. Em grande jogada, Renê passou por dois defensores do Flu e finalizou rasteiro no canto do gol defendido por Fábio para colocar o Vitória na frente.

O Flu buscou o empate já aos 45 minutos da segunda etapa. Após um ótimo lançamento de John Kennedy, Serna deu um toque de primeira para encobrir o goleiro e garantir ao menos um ponto para o Tricolor. O prejuízo foi menor, mas a torcida ficou na bronca.