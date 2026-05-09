Romário opina sobre AncelottiÉrica Martin/Agência O Dia
“Eu não renovaria com o Ancelotti antes da Copa. Só renovaria se fosse campeão”, disse Romário.
Na entrevista, o Baixinho mostrou que não vê o Brasil como um dos favoritos e colocou cinco seleções à frente da Amarelinha: “A seleção brasileira é mais ou menos. Está atrás da Argentina, França, Portugal, Espanha e Alemanha”.
A convocação da Seleção para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
Antes do Mundial, o Brasil fará um amistoso contra o Panamá, no dia 31 de maio. O duelo marcará a despedida da Seleção do país antes da Copa do Mundo. O último compromisso antes da estreia no torneio será um amistoso com o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.
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