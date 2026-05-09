Romário opina sobre Ancelotti - Érica Martin/Agência O Dia

Romário opina sobre AncelottiÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 09/05/2026 16:51

Rio - O tetracampeão mundial Romário disse que não renovaria com o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, antes da Copa do Mundo. Em entrevista à Record, ele citou que estenderia o vínculo apenas em caso de título.



“Eu não renovaria com o Ancelotti antes da Copa. Só renovaria se fosse campeão”, disse Romário.





Na entrevista, o Baixinho mostrou que não vê o Brasil como um dos favoritos e colocou cinco seleções à frente da Amarelinha: “A seleção brasileira é mais ou menos. Está atrás da Argentina, França, Portugal, Espanha e Alemanha”. Leia mais: PSG apresenta uniforme principal para a temporada 2026/27 Na entrevista, o Baixinho mostrou que não vê o Brasil como um dos favoritos e colocou cinco seleções à frente da Amarelinha: “A seleção brasileira é mais ou menos. Está atrás da Argentina, França, Portugal, Espanha e Alemanha”.

Ao falar de Neymar, mostrou mais uma vez que é a favor da convocação do camisa 10 do Santos: "O Neymar tem que ir para a Copa! Ele faz diferença, é respeitado e vai ajudar o Brasil. Não sei se a presença do Neymar pode atrapalhar alguns moleques, que podem achar que deixarão de ser o primeiro ou segundo. Essas vaidades babacas que existem no futebol".



A convocação da Seleção para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.