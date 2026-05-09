Doku fez um golaço na vitória do Manchester City - Darren Staples / AFP

Doku fez um golaço na vitória do Manchester CityDarren Staples / AFP

Publicado 09/05/2026 16:14

Na disputa pelo título da Premier League, o Manchester City entrou em campo na tarde deste sábado (09) para derrotar o Brentford, por 3 a 0, no Etihad Stadium, pela 36ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Jérémy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush, todos no segundo tempo.

A equipe de azul pressionou os adversários durante todo o embate e o placar só não foi maior graças ao goleiro Kelleher, com ao menos cinco boas defesas. O time fica dois pontos atrás do Arsenal, que jogará neste domingo (10), contra o West Ham, no estádio Olímpico de Londres. O próximo compromisso acontece na quarta-feira (13), contra o Crystal Palace, em partida atrasada da 31ª rodada.

Já o Brentford, do brasileiro Igor Thiago, volta aos gramados no dia 17 de maio, contra o próprio Crystal Palace, no Gtech Community Stadium. A equipe ainda mantém chances de classificação na próxima edição da Conference League.

O primeiro tempo de partida no Etihad Stadium foi bem movimentado, com o time de Pep Guardiola tendo as melhores oportunidades. Foram 15 finalizações dos donos da casa contra apenas uma do Brentford. O grande destaque foi o goleiro Caoihín Kelleher, que fez ao menos quatro boas defesas.

Em uma delas, na primeira oportunidade da partida, o arqueiro fez boa intervenção em chute de Jérémy Doku, aos dois minutos. O ponta belga invadiu a área pelo lado esquerdo, cortou para o meio e mandou a bomba contra o gol adversário. Em outro lance, o goleiro irlandês defendeu uma ótima cabeçada de Nathan Aké.

A segunda etapa começou um pouco mais equilibrada e o atacante Igor Thiago teve uma grande chance logo nos primeiros minutos. Ele recebeu bom passe de Michael Kayode e ficou de frente com o goleiro Gianluigi Donnarumma. No entanto, acabou se enrolando e bateu em cima do arqueiro italiano.

O primeiro gol da partida saiu aos 14 minutos da segunda metade, justamente com Doku, o atleta mais perigoso em campo. Ele carregou a bola para o meio, deu um passe errado, mas retomou a posse e conseguiu um chutaço, no ângulo da meta do Brentford.

Um pouco mais tarde, o meia-atacante Phil Foden teve ótima oportunidade para espantar a má fase e acabar com um jejum de quase seis meses sem gols. O camisa 47 bateu forte para o gol, mas novamente Kelleher praticou excelente defesa.

Aos 29 minutos, o Manchester City praticamente matou a partida com Erling Haaland. Antoine Semenyo mandou para o meio da área e armou uma confusão na área adversária. O centroavante da Noruega aproveitou a situação e empurrou para o fundo das redes após um chute de calcanhar.

Na prorrogação, o atacante Omar Marmoush fechou o placar após receber ótimo passe de Haaland e tocar na saída do arqueiro. O egípcio entrou do banco de reservas.